Лещенко пожаловался на огромные убытки

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Российские артисты несут значительные убытки из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил народный артист России Лев Лещенко радиостанции "Говорит Москва".

По словам Лещенко, хуже всего приходится деятелям культуры, которые работают в негосударственных учреждениях.

"Есть какие-то государственные мероприятия, которые не отменены, и мы выступаем на них. Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла", — поделился певец.

Он выразил надежду, что ситуация изменится к новогодним праздникам и назвал предновогоднюю концертную кампанию "единственным спасением" для индустрии.