Ведущая программы осыпала Бадаева комплиментами и сказала, что тоже хотела бы такого мужа. Гузеева настолько прониклась этой идеей, что даже высказалась, что могла бы стать его второй женой. Заигрывания телеведущей явно не понравились супруге предпринимателя – Афет. Она отправилась к редактору программу и сказала, что происходят какие-то «шуры-муры». Конфликта удалось избежать как только Лариса Гузеева отправилась на кухню готовить.