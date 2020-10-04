«Без Тимати не светит светлое будущее»

Анастасия Решетова нередко дразнит поклонников и хейтеров эффектными фото в Instagram, на которых демонстрирует фигуру во всей красе. 24-летняя модель и молодая мама подняла градус соблазнительности и похвасталась аппетитными формами в дерзком наряде. На новом снимке Анастасия предстала в сияющем топе с высоким горлом и кожаных брюках с завышенной талией. Модель позирует в соблазнительной позе, подняв руки к лицу.

"Когда смотришь в светлое будущее",

— написала Анастасия Решетова.

@volkonskaya.reshetova

Фолловеров рассмешила ироничная подпись к фотографии, и они решили оставить свои версии в комментариях:

«Когда достался дом в 3 этажа», «То чувство, когда больше не надо дружить с Шишковой», «Судя по рукам хватающимся за голову не такое оно уж и светлое», «Ратмир фоткал?», «Без Тимати вам оно не светит светлое будущее», «Желаю тебе счастье».

Поклонников впечатлил и модный образ Анастасии:

«Красотка», «Шикарная». «О тебе мечтают мужчины, выше нос, Красотка», «Шикарнючая», «Красотка», «Какая яркая и в тоже время нежная красотка».

Напомним, что этом году еще одна звездная пара не выдержала испытание временем: Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. Об этом модель сама написала подписчикам 11 сентября на своей странице в Instagram. после разрыва модель стала чаще публиковать посты с подрастающим сыном Ратмиром и рассказывать о его привычках и образе жизни.

К слову, недавно мы писали, как Анастасию Решетову возмутило поведение сына: «Хочет занять главное место в доме». 24-летняя модель опубликовала в Сети честный пост о воспитании сына.