Талызина рассказала о нервном срыве после измены мужа

В браке с Леонидом Непомнящим Талызина прожила 12 лет. Когда артистка узнала об неверности супруга, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. У Валентины Талызиной случился нервный срыв и врачи приняли решение о ее срочной госпитализации. В эфире программы она рассказала, что муж приводил свою любовницу в их дом, а потом и вовсе заявил о решении уйти из семьи.

"Он привел Татьяну в нашу квартиру, когда я была на съемках. Я звонила ей, предупреждала, что она разбивает семью. Они не виделись два месяца, но потом все началось снова", — поделилась артистка.

Новость о разводе Талызина восприняла очень тяжело. В больнице с нервным срывом она провела 40 дней. К нестабильному эмоциональному состоянию добавились проблемы с щитовидной железой. Артистка призналась, что на нее свалилось тогда много проблем. После расставания с супругом ей нужно было одной оплачивать кооперативную квартиру, а также обеспечивать мать и дочь.