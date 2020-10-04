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Актриса Валентина Талызина рассказала о нервном срыве после измены мужа 

Слово и Дело 2 часа назад
Талызина рассказала о нервном срыве после измены мужа
Фото: globallookpress.com
В браке с Леонидом Непомнящим Талызина прожила 12 лет. Когда артистка узнала об неверности супруга, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. У Валентины Талызиной случился нервный срыв и врачи приняли решение о ее срочной госпитализации. В эфире программы она рассказала, что муж приводил свою любовницу в их дом, а потом и вовсе заявил о решении уйти из семьи.

"Он привел Татьяну в нашу квартиру, когда я была на съемках. Я звонила ей, предупреждала, что она разбивает семью. Они не виделись два месяца, но потом все началось снова", — поделилась артистка.

Новость о разводе Талызина восприняла очень тяжело. В больнице с нервным срывом она провела 40 дней. К нестабильному эмоциональному состоянию добавились проблемы с щитовидной железой. Артистка призналась, что на нее свалилось тогда много проблем. После расставания с супругом ей нужно было одной оплачивать кооперативную квартиру, а также обеспечивать мать и дочь.
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