Задорожная тайно вышла замуж

Свадьба состоялась всего несколько дней назад, актриса вышла за 35-летнего предпринимателя по имени Владимир.

О состоявшемся бракосочетании Задорожная рассказала в своем микроблоге, опубликовав забавные фотографии с мужем. На них актриса красуется в изящном костюме кремового цвета, Владимир же одет в стильный синий пиджак в клетку и брюки. На одном из снимков запечатлен поцелуй молодоженов, прикрытый одноразовой маской.

«Хороша Парочка: Баран да Ярочка», — иронично подписала публикацию Задорожная.

Кроме этого пользователи соцсети смогли увидеть еще один трогательный жест Насти и Владимира. Молодые супруги продемонстрировали татуировки с подписями друг друга на нежном и интимном фото. В комментариях поклонники наперебой поздравляют парочку со свадьбой и желают долгих и счастливых лет брака.

«Поздравляю с свадьбой) взаимопонимание, доверия, пусть жизнь будет наполнена счастьем и любовью)», «Настя, поздравляем вас с Володей любви, счастья и благополучия!», «Ребята, счастья Вам на долгие годы!», «Бесконечного счастья вам!» — пишут фолловеры актрисы.

Напомним, что свадьба Насти и Владимира могла состояться еще весной, однако возлюбленным пришлось перенести торжество из-за внезапной пандемии. В начале прошлого года актриса перестала скрывать лицо жениха от поклонников, которые заметили, что молодой человек похож на бывшего возлюбленного Задорожной фигуриста Сергея Славнова . В ноябре прошлого гада актриса сообщила о помолвке и показала кольцо на безымянном пальце. Снимок Настя оригинально подписала: