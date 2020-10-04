Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Хороша парочка»: актриса Настя Задорожная тайно вышла замуж 

WMJ.ru и ещё 3 2 часа назад
Задорожная тайно вышла замуж
Фото: WMJ.ru
Свадьба состоялась всего несколько дней назад, актриса вышла за 35-летнего предпринимателя по имени Владимир.
О состоявшемся бракосочетании Задорожная рассказала в своем микроблоге, опубликовав забавные фотографии с мужем. На них актриса красуется в изящном костюме кремового цвета, Владимир же одет в стильный синий пиджак в клетку и брюки. На одном из снимков запечатлен поцелуй молодоженов, прикрытый одноразовой маской.

«Хороша Парочка: Баран да Ярочка», — иронично подписала публикацию Задорожная.

Кроме этого пользователи соцсети смогли увидеть еще один трогательный жест Насти и Владимира. Молодые супруги продемонстрировали татуировки с подписями друг друга на нежном и интимном фото. В комментариях поклонники наперебой поздравляют парочку со свадьбой и желают долгих и счастливых лет брака.

«Поздравляю с свадьбой) взаимопонимание, доверия, пусть жизнь будет наполнена счастьем и любовью)», «Настя, поздравляем вас с Володей любви, счастья и благополучия!», «Ребята, счастья Вам на долгие годы!», «Бесконечного счастья вам!» — пишут фолловеры актрисы.

Напомним, что свадьба Насти и Владимира могла состояться еще весной, однако возлюбленным пришлось перенести торжество из-за внезапной пандемии. В начале прошлого года актриса перестала скрывать лицо жениха от поклонников, которые заметили, что молодой человек похож на бывшего возлюбленного Задорожной фигуриста Сергея Славнова. В ноябре прошлого гада актриса сообщила о помолвке и показала кольцо на безымянном пальце. Снимок Настя оригинально подписала:

«пАЙ-ДУ», — дав понять, что она согласна и принимает предложение возлюбленного.

Видео дня. Диетологи назвали самую полезную капусту
WMJ.ru: последние новости
Рудковская показала, как Гном Гномыч нянчит новорожденного брата Рудковская показала, как Гном Гномыч нянчит новорожденного брата Игорь Крутой впервые прокомментировал слухи о борьбе с онкологией Игорь Крутой впервые прокомментировал слухи о борьбе с онкологией «180 сантиметров красоты»: 14-летняя племянница Брежневой переросла звездную тетю «180 сантиметров красоты»: 14-летняя племянница Брежневой переросла звездную тетю
Женский форум 1
Звёзды , Другое , Настя Задорожная , Сергей Славнов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актер Макаров закрутил роман с «копией Понаровской»
Актер Макаров закрутил роман с «копией Понаровской»
«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет»
«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет»
Друг семьи пояснил, почему Королева простила Тарзана
Друг семьи пояснил, почему Королева простила Тарзана
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Простые способы избавиться от седых волос
03:15
Простые способы избавиться от седых волос
Красота
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
03:12
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
Звёзды
Знаменитые девушки с субъективной красотой
10:04
Знаменитые девушки с субъективной красотой
Красота
«Сосиски и колбасы — первый шаг к набору веса»
20:08
«Сосиски и колбасы — первый шаг к набору веса»
Еда
Россиян научили выбирать треску
02:42
Россиян научили выбирать треску
Еда
Раскрыты полезные свойства пальмового масла
20:05
Раскрыты полезные свойства пальмового масла
Еда
Анна Старшенбаум призналась в коррекции фигуры
01:01
Анна Старшенбаум призналась в коррекции фигуры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение