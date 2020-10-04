Крутой впервые высказался о борьбе с онкологией

О том, что у Игоря Яковлевича серьезные проблемы со здоровьем, в кулуарах впервые заговорили в нулевых, за три года до рождения его младшей дочери Александры. Информация о том, что врачи диагностировали кисту поджелудочной железы, просочилась в СМИ. Крутой перенес операцию по удалению образования, которая прошла не совсем успешно и привела к осложнениям. В результате композитор похудел на 20 кг — тогда-то и стали со скоростью молнии распространяться слухи о том, что у Народного артиста онкологическое заболевание. Тогда Игорь Крутой никак не отреагировал на заявления СМИ и только сейчас, спустя уже 20 лет, впервые прокомментировал их в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

"Поджелудочная железа — очень щепетильный орган, говоря на языке музыканта. Врачи исполосовали меня, но слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша, и я написал песни. Когда я очухался после операции, мне позвонил Иосиф Давыдович Кобзон и говорит, мол, ему сказали, что я умер. «Да нет, я живой, все нормально», — ответил я. И тут я вспомнил, что один мужик в Америке должен мне денег. Я набрал ему и говорю: «Саш, ты не слушай никого, ты мне долг отдай». Он меня спрашивает: «Ты откуда?». Я в ответ: «Оттуда». Он: «Я все отдам»",

— со смехом вспоминал музыкант.

Он также вспомнил об отце, Якове Александровиче Крутом, который ушел из жизни 40 лет назад. И искренне признался, что не может смириться с тем, что не смог его спасти:

"У меня до сих пор осталось чувство того, что я не долюбил отца, не пообщался с ним. Он не вовремя заболел сейчас это все успешно лечится, а тогда его было невозможно спасти",

— поведал Крутой. Напомним, что у Якова Александровича было диагностировано редкое заболевание — рак слюнной железы, — которое и привело к его смерти в 1980-м году.