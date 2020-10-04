Изменившегося Николаева не узнали в Сети 

Пользователи Сети не узнали певца и композитора Игоря Николаева на новых фотографиях, которые опубликовал в своем Instagram-аккаунте Дима Билан . Они вместе пришли на радио.

Поклонники Игоря Николаева заметили, что он сильно набрал вес за последнее время и стал не похож на себя.

"Это не он!", "Фига се Николаев раздобрел", — написали фанаты в комментариях.

@bilanofficial

Однако на последних снимках в своем Instagram-аккаунте артист выглядит не так, как на фото с эфира радиопередачи.