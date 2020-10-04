Басков похвастался уловом из Астрахани

Александр Буйнов. В начале октября певец Николай Басков уехал на отдых в Астрахань. Там «золотой голос России» развлекается простым мужским досугом — рыбалкой с лодки. 4-го числа артист опубликовал в Instagram фото со своим уловом, ему удалось поймать на удочку крупного леща. Добычу звезды оценили лайками Яна Рудковская

@nikolaibaskov

Подписчики спросили в 43-летнего певца в комментариях, хорошо ли нынче клюет на Волге, и на что он ловит рыбу.

«Отличный клев», — ответил Николай поклонникам и признался, что ловит на червя.

Кстати, несколько дней назад Басков показал, как он своими руками варит уху на костре. Ну просто чудо, а не мужчина — на все руки мастер. Почему же он уже много лет не женат?