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«Отличный клев»: Николай Басков похвастался уловом из Астрахани 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Басков похвастался уловом из Астрахани
Фото: Teleprogramma.pro
В начале октября певец Николай Басков уехал на отдых в Астрахань. Там «золотой голос России» развлекается простым мужским досугом — рыбалкой с лодки. 4-го числа артист опубликовал в Instagram фото со своим уловом, ему удалось поймать на удочку крупного леща. Добычу звезды оценили лайками Яна Рудковская и Александр Буйнов.
@nikolaibaskov
Подписчики спросили в 43-летнего певца в комментариях, хорошо ли нынче клюет на Волге, и на что он ловит рыбу.

«Отличный клев», — ответил Николай поклонникам и признался, что ловит на червя.

Кстати, несколько дней назад Басков показал, как он своими руками варит уху на костре. Ну просто чудо, а не мужчина — на все руки мастер. Почему же он уже много лет не женат?
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Звёзды , Николай Басков , Яна Рудковская , Александр Буйнов
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