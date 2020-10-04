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Задорожная тайно вышла замуж 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Задорожная тайно вышла замуж
Фото: @stasya_ru
Актриса Настя Задорожная несколько дней назад вышла замуж за 35-летнего предпринимателя по имени Владимир. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.
Для церемонии актриса выбрала костюм в светлых тонах, а ее возлюбленный — синий пиджак с футболкой.

«Хороша Парочка: Баран да Ярочка», — подписала снимок с мужем Задорожная.

@stasya_ru
Кроме того, актриса показала татуировки, которые они сделали вместе с супругом. Молодожены набили на пальцах подписи друг друга.

«Поздравляю с свадьбой) взаимопонимания, доверия, пусть жизнь будет наполнена счастьем и любовью)», «Настя, поздравляем вас с Володей любви, счастья и благополучия!», «Ребята, счастья Вам на долгие годы!», «Бесконечного счастья вам!» — поздравили Задорожную поклонники.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Успенскую снова высмеяли за фотошоп.
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Звёзды , Настя Задорожная
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