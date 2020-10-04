Задорожная тайно вышла замуж 

Актриса Настя Задорожная несколько дней назад вышла замуж за 35-летнего предпринимателя по имени Владимир. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

Для церемонии актриса выбрала костюм в светлых тонах, а ее возлюбленный — синий пиджак с футболкой.

«Хороша Парочка: Баран да Ярочка», — подписала снимок с мужем Задорожная.

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Кроме того, актриса показала татуировки, которые они сделали вместе с супругом. Молодожены набили на пальцах подписи друг друга.