Задорожная тайно вышла замуж 

Актриса Настя Задорожная несколько дней назад вышла замуж за 35-летнего предпринимателя по имени Владимир. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.
Для церемонии актриса выбрала костюм в светлых тонах, а ее возлюбленный — синий пиджак с футболкой.
«Хороша Парочка: Баран да Ярочка», — подписала снимок с мужем Задорожная.
@stasya_ru
Кроме того, актриса показала татуировки, которые они сделали вместе с супругом. Молодожены набили на пальцах подписи друг друга.
«Поздравляю с свадьбой) взаимопонимания, доверия, пусть жизнь будет наполнена счастьем и любовью)», «Настя, поздравляем вас с Володей любви, счастья и благополучия!», «Ребята, счастья Вам на долгие годы!», «Бесконечного счастья вам!» — поздравили Задорожную поклонники.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Успенскую снова высмеяли за фотошоп.