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«180 сантиметров красоты»: 14-летняя племянница Брежневой переросла звездную тетю

WMJ.ru
1 час назад
Популярная певица опубликовала в Stories своего блога несколько кадров юной родственницы, восхитившись ее красотой.
Дочь Галины Галушки, родной сестры Веры Брежневой, ведет жизнь, далекую от шоу-бизнеса. 14-летняя девочка старается не афишировать родство с популярной певицей и не хайпит в социальных сетях, предпочитая вести приватный Instagram.
Однако сегодня Вера Брежнева решила сама показать своим поклонникам, какой красавицей растет эта скромная девочка.
В своих Stories Брежнева опубликовала фото Александры. На снимке девушка делает селфи, встав вполоборота к зеркалу, на ней надеты короткие шорты и белая футболка, а длинные волосы убраны в косу.
@ververa
Судя по фото, 14-летняя очень стройная и женственная.
«180 сантиметров красоты, моя племянница. Люблю» — подписала публикацию гордая тетя.
Судя по подписи, девочка переросла певицу — рост экс-солистки «ВИА Гры» составляет 171 сантиметр.
Кроме фото Александры в полный рост, Вера опубликовала черно-белый видеоролик, в котором ее племянница зажигательно танцует. На этих кадрах девочка выглядит копией звездной тети из-за яркого макияжа и пышной прически из светлых кудрей.
«Пытаюсь поверить, что эта красавица моя племянница» — добавила Брежнева (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, что недавно 38-летняя певица показала редкое фото младшей наследницы в Stories. На снимке 10-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась идеальной растяжкой.
Звёзды,Вера Брежнева,WMJ.RU,
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