Популярная певица опубликовала в Stories своего блога несколько кадров юной родственницы, восхитившись ее красотой.

Дочь Галины Галушки, родной сестры Веры Брежневой , ведет жизнь, далекую от шоу-бизнеса. 14-летняя девочка старается не афишировать родство с популярной певицей и не хайпит в социальных сетях, предпочитая вести приватный Instagram.

Однако сегодня Вера Брежнева решила сама показать своим поклонникам, какой красавицей растет эта скромная девочка.

В своих Stories Брежнева опубликовала фото Александры. На снимке девушка делает селфи, встав вполоборота к зеркалу, на ней надеты короткие шорты и белая футболка, а длинные волосы убраны в косу.

@ververa

Судя по фото, 14-летняя очень стройная и женственная.

«180 сантиметров красоты, моя племянница. Люблю» — подписала публикацию гордая тетя.

Судя по подписи, девочка переросла певицу — рост экс-солистки «ВИА Гры» составляет 171 сантиметр.

Кроме фото Александры в полный рост, Вера опубликовала черно-белый видеоролик, в котором ее племянница зажигательно танцует. На этих кадрах девочка выглядит копией звездной тети из-за яркого макияжа и пышной прически из светлых кудрей.

«Пытаюсь поверить, что эта красавица моя племянница» — добавила Брежнева (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).