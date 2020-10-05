Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Лободу стали путать с женой Джигана 

News.ru и ещё 9 4 часа назад
Лободу стали путать с женой Джигана
Фото: News.ru
Певица Светлана Лобода изменила причёску на каре, и поклонники приняли её за жену рэпера Джигана Оксану Самойлову.
Носившая долгое время яркий блонд и локоны ниже плеч Лобода существенно укоротила волосы. О причинах такого решения она не рассказала, но выложила фотографию в новом образе в свой Instagram. На снимке она позирует в чёрном платье ассиметричного кроя и с массивной золотой цепью.

Время перемен. Нравится? — спросила у поклонников певица.

Фанаты оценили новую стрижку и цветущий вид звезды, но многие признались, что поначалу приняли Лободу за жену рэпера Джигана.
@lobodaofficial

Подумала, Самойлова перекрасилась. Так похожи, — написала подписчица под ником angelina_bunina.

Видео дня. Простые способы избавиться от седых волос
News.ru: последние новости
«Милота зашкаливает»: Рудковская показала, как Гном Гномыч кормит братика «Милота зашкаливает»: Рудковская показала, как Гном Гномыч кормит братика «Сумасшедший роман»: Панин вспомнил о своих отношениях с Александровой «Сумасшедший роман»: Панин вспомнил о своих отношениях с Александровой В соцсетях не узнали располневшего Игоря Николаева В соцсетях не узнали располневшего Игоря Николаева
Звёзды , Другое , Оксана Самойлова , Светлана Лобода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ничего живого не осталось, просто манекен»
«Ничего живого не осталось, просто манекен»
Новая стрижка Яковлевой ужаснула фанатов
Новая стрижка Яковлевой ужаснула фанатов
Лысый король: Филипп Киркоров стремительно стареет
Лысый король: Филипп Киркоров стремительно стареет
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Что будет, если каждый день пить капустный сок
02:38
Что будет, если каждый день пить капустный сок
Еда Здоровье
Минпросвещения рассказало о введении дистанционки
00:31
Минпросвещения рассказало о введении дистанционки
Дети
Простые способы избавиться от седых волос
03:15
Простые способы избавиться от седых волос
Красота
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
03:12
Почему Алибасов не говорит про первых четырех жен
Звёзды
Знаменитые девушки с субъективной красотой
10:04
Знаменитые девушки с субъективной красотой
Красота
«Сосиски и колбасы — первый шаг к набору веса»
20:08
«Сосиски и колбасы — первый шаг к набору веса»
Еда
Россиян научили выбирать треску
02:42
Россиян научили выбирать треску
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение