Лободу стали путать с женой Джигана 

Носившая долгое время яркий блонд и локоны ниже плеч Лобода существенно укоротила волосы. О причинах такого решения она не рассказала, но выложила фотографию в новом образе в свой Instagram. На снимке она позирует в чёрном платье ассиметричного кроя и с массивной золотой цепью.

Время перемен. Нравится? — спросила у поклонников певица.

Фанаты оценили новую стрижку и цветущий вид звезды, но многие признались, что поначалу приняли Лободу за жену рэпера Джигана.

@lobodaofficial