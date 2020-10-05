Асмус обратилась к Харламову 

Актриса Кристина Асмус обратилась к бывшему мужу, комику Гарику Харламову , в откровенном наряде. Фотографию в прозрачном золотистом комбинезоне она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«На этих съемках (шоу «Золото Геленджика» на ТНТ — прим. «Ленты.ру») я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно», — написала актриса в подписи к кадру. Асмус отметила, что ей не было страшно, поскольку на съемочной площадке ее окружали «потрясающие и сумасшедшие люди, профессиональны и мега фанаты своего дел».

@asmuskristina

На фото Кристина Асмус была одета в откровенный обтягивающий комбинезон золотистого цвета. На голове актрисы были заплетены косички, скрученные в два пучка.

Также Асмус поздравила бывшего супруга, комика Гарика Харламова, с премьерой сериала «Гусар». В новом проекте телеканала ТНТ Харламов исполнил главную роль.