«Я лоханулся, не ошибаются только трупы. Я ее люблю, и она это знает, она это чувствует. Да я очень сильно накосячил, конечно, у нач была разборка… Когда отпираться было уже невозмжно, я во всем признался. Я сказал, что приму любое ее решение. Решишь разводиться со мной, выгонять — я пойму. Она была какое-то время в прострации. Лучше бы кричала… А когда она смотрит в одну точку, это хуже всего. В итоге мы решили, что мы вместе и вместе должны пройти это исчпытание», — рассказал Сергей Глушко в интервью Ксении Собчак.