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Брухунова впервые показала лицо сына

Киноафишаиещё 4
2 часа назад
Супруга юмориста отметила, что Ваган растет упертым и настойчивым, но с ним всегда можно договориться.
Татьяна Брухунова вслед за своими мужем Евгением Петросяном опубликовала в соцсети фото с маленьким сыном. Даже позировала молодая мать так же, как и ее супруг, приподняв над собой улыбающегося малыша. Кажется, ему очень нравится обозревать все вокруг с высоты, на которою поднимают надежные родительские руки.
@bruhunova
Супруги довольно долго скрывали сына от публики и показали его только, когда ему исполнилось полгода – в день 75-летнего юбилея Евгения Петросяна.
Татьяну же никто не видел в интересном положении, и многие считают, что ребенка на самом деле родила суррогатная мать. Однако Брухунова уверяет, что родила мальчика самостоятельно, а теперь рассказывает поклонникам, почему они с супругом назвали его именем Ваган.
«В переводе на русский язык с армянского оно переводится как "Щит" (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упертого и настойчивого, но тот, с кем всегда можно договориться. Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали», – отметила Татьяна в личном микроблоге.
Подписчицы молодой мамы сразу стали интересоваться, были ли у малыша колики, как она с ними справлялась и по какой схеме сцеживала грудное молоко. Брухунова не ответила на эти вопросы, скорее всего, потому что ей просто некогда теперь общаться с поклонницами так активно, как она это делала раньше. Многие фолловеры прокомментировали пост супруги юмориста добрыми пожеланиями и восхитились прелестным ребенком.
«Малыш прекрасен, как и мама. Удачи вам!», «Какой милый петросянчик!», «Папа Петросян Евгений Ваганович, а сын Петросян Ваган Евгеньевич. Прикольно», «Милейший ребенок», «Маленькое счастье!», «Танечка, вы супер!», «Лично мне нравится это имя Ваган. И малыш прикольный, настоящий маленький красавчик», «Какой милый ты, Ваганчик. Расти счастливым, здоровым, крепким мужчиной на радость своим замечательным и любящим маме и папе», – восторгаются пользователи сети.
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