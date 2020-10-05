Брухунова впервые показала лицо сына

Супруги довольно долго скрывали сына от публики и показали его только, когда ему исполнилось полгода – в день 75-летнего юбилея Евгения Петросяна.

Подписчицы молодой мамы сразу стали интересоваться, были ли у малыша колики, как она с ними справлялась и по какой схеме сцеживала грудное молоко. Брухунова не ответила на эти вопросы, скорее всего, потому что ей просто некогда теперь общаться с поклонницами так активно, как она это делала раньше. Многие фолловеры прокомментировали пост супруги юмориста добрыми пожеланиями и восхитились прелестным ребенком.