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Директор Моисеева рассказал о предложении помощи от Пугачевой 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Пугачева пыталась помочь Моисееву
Фото: @bmoiseevpro
Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о том, как Алла Пугачева предложила помощь своему давнему коллеге. Информацией он поделился в ходе беседы с «Пятым каналом».
По словам Гороха, Пугачева вызвалась помочь артисту после того, как узнала о его состоянии здоровья. Моисеев певицу поблагодарил, но от помощи отказался, полагая, что в ней нет необходимости.
До этого в СМИ "ходила" информация о том, что у певец оказался в затруднительном финансовом положении из-за болезни. Но Сергей Горох эту информацию опроверг. Он объяснил, что на все расходы Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений.
Горох добавил, что сейчас артист чувствует себя хорошо и находится в отличном настроении.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоБорис Моисеев пережил инсульт.
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Звёзды , Борис Моисеев , Алла Пугачева
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