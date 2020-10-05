Пугачева пыталась помочь Моисееву

Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о том, как Алла Пугачева предложила помощь своему давнему коллеге. Информацией он поделился в ходе беседы с «Пятым каналом».

По словам Гороха, Пугачева вызвалась помочь артисту после того, как узнала о его состоянии здоровья. Моисеев певицу поблагодарил, но от помощи отказался, полагая, что в ней нет необходимости.

До этого в СМИ "ходила" информация о том, что у певец оказался в затруднительном финансовом положении из-за болезни. Но Сергей Горох эту информацию опроверг. Он объяснил, что на все расходы Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений.

Горох добавил, что сейчас артист чувствует себя хорошо и находится в отличном настроении.