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Роман Питта оказался рекламным трюком 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Роман Питта оказался рекламным трюком
Фото: Teleprogramma.pro
В конце августа Брэд Питт привез Николь Потуральски в поместье на юге Франции. Сразу после этого все решили, что 56-летний актер скрывал отношения с 27-летней немецкой моделью. А таблоиды начали одну за одной выдавать версии их знакомства и развития романа. Исходя из сообщений мировых СМИ, Питт познакомился с Потуральски в прошлом году в Берлине. Долгое время скрывали свой роман, но однажды, в ноябре 2019-го, появились вместе на концерте Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Однако после отдыха во Франции, пару вместе не видели.
Как сообщает New Idea, все больше инсайдеров приходят к версии, что роман Брэда и Николь был тщательно спланированным рекламным ходом. Этому есть несколько подтверждений. Во-первых, недавно немецкая модель решила ответить на вопросы своих фанатов в Instagram, где призналась, что не испытывает ненависти к Анджелине Джоли. Во-вторых, Потуральски мечтает начать актерскую карьеру, а Питт может ей в этом помочь.

«Связь с Брэдом уже стала огромным толчком для ее карьеры», — пишет издание.

К слову, на прошлой неделе Николь неожиданно появилась на Неделе высокой моды в Милане. Помимо этого, инсайдеры утверждают, что родители Питта — Джейн и Билл были бы не в восторге от того, что их сын встречается с замужней женщиной. А 27-летняя Николь действительно состоится в браке с 68-летним ресторатором из Берлина — Роландом Мэри. К тому же у пары есть 7-летний сын Эмиль.
В эти дни Потуральски находится в Берлине, а Бред — в Лос-Анджелесе. К слову, в октябре они с Анджелиной Джоли наконец-то поставят точку в деле о воспитании своих шести детей.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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