Ко дню учителя портал Teleprogramma.pro узнал у звезд отечественного шоу-бизнеса, какими были их школьные годы. Несмотря на плохие оценки и казусы многие знаменитости с теплом вспоминают детство за партой. А телеведущая Роза Сябитова призналась, что для нее школа была ужасом, и она до сих пор не ходит на встречи с бывшими одноклассниками.

58-летняя телесваха уверяет, что в ее детстве классы так же делились на социальные группы. «Золотая молодежь», «ботаники» и хулиганы дружили по отдельности. А вот юная Роза не принадлежала ни к одной из коалиций.

«Я была из бедной пьющей семьи, одевалась плохо и спасал меня только спорт. Ни с кем особо не дружила, после уроков бежала на тренировки. Естественно, меня народ недолюбливал, но никто не совался, потому что я была озлобленной девочкой», - вспоминает Сябитова.

По словам ведущей, до третьего класса она была нервным ребенком, постоянно хватала двойки, родители ею не занимались. Но будущую звезду ТВ спасла молодая учительница истории, что пришла в ее класс.

«Она уговорила всех учителей закрыть мне четверть без троек, и меня так впечатлил этот кредит доверия. В итоге к восьмому классу я стала отличницей», - рассказала Роза Раифовна.