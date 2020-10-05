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Брухунова и Петросян впервые показали лицо сына 

Анастасия Иванова 1 час назад
Супруга юмориста Евгения Петросяна впервые опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию их общего ребенка. Девушка отметила, что Ваган (так пара назвала своего сына) растет упертым и настойчивым, при этом с ним всегда можно найти общий язык. Татьяна также объяснила необычное имя сына:

«В переводе с армянского оно переводится как "Щит" (под защитой). Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упертого и настойчивого, но тот, с кем всегда можно договориться. Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали».

@bruhunova
Юморист тоже опубликовал фотографиях. Забавно, но на обоих снимках родители держат над собой улыбающегося малыша. Супруги решили показать своего ребенка, когда ему исполнилось полгода — в день 75-летнего юбилея Евгения Петросяна.
@petrosyanevgeny
Смутил подписчиков только тот факт, что Татьяну никто не видел беременной. Многие подумали, что ребенка родила суррогатная мать, однако женщина это отрицает. В целом, поклонники были рады за семейную пару и желали здоровья малышу.

«Папа Петросян Евгений Ваганович, а сын Петросян Ваган Евгеньевич. Прикольно», «Танечка, вы супер!», «Лично мне нравится это имя Ваган. И малыш прикольный, настоящий маленький красавчик», «Расти счастливым, здоровым, крепким мужчиной на радость своим замечательным и любящим маме и папе», — писали пользователи Сети.

Ранее "Рамблер" сообщал о жалобах Гузеевой на злобных хейтеров.
Женский форум
Звёзды , Видео , Ваган Петросян , Евгений Петросян
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