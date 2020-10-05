Брухунова и Петросян впервые показали лицо сына 

Супруга юмориста Евгения Петросяна впервые опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию их общего ребенка. Девушка отметила, что Ваган (так пара назвала своего сына) растет упертым и настойчивым, при этом с ним всегда можно найти общий язык. Татьяна также объяснила необычное имя сына:

«В переводе с армянского оно переводится как "Щит" (под защитой). Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упертого и настойчивого, но тот, с кем всегда можно договориться. Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали».

@bruhunova

Юморист тоже опубликовал фотографиях. Забавно, но на обоих снимках родители держат над собой улыбающегося малыша. Супруги решили показать своего ребенка, когда ему исполнилось полгода — в день 75-летнего юбилея Евгения Петросяна.

@petrosyanevgeny

Смутил подписчиков только тот факт, что Татьяну никто не видел беременной. Многие подумали, что ребенка родила суррогатная мать, однако женщина это отрицает. В целом, поклонники были рады за семейную пару и желали здоровья малышу.