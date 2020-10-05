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Сына Сафронова распекли за дорогущий отдых в Турции 

ИД «Собеседник» и ещё 2 1 час назад
Сына Сафронова распекли за дорогущий отдых в Турции
Фото: ИД "Собеседник"
250-килограммовый сын Никаса Сафронова Лука продолжает коротать время в Турции. Сын знаменитого художника полетел туда, чтобы спасти Риту Дакоту, а после остался на отдых. Лука поселился в одном из самых дорогих турецких отелей.
Мужчина не скрывает: его роскошный номер стоит четверть миллиона рублей в сутки.
Так как отпрыск художника находится в Турции уже больше двух недель, нетрудно подсчитать, что только за жилье он отдал больше 3 миллионов рублей.
На днях пианист показал свой гостиничный номер. Спальня с огромным джакузи, просторный балкон с видом на гольф поле и фонтан, а также личный хамам, в котором он греется по вечерам. Продемонстрировал Лука и наполненный дорогим алкоголем бар, и гостиную с камином на первом этаже…
Также Лука невзначай показал личного дворецкого, который прикреплен к нему на время всего отдыха. Он ожидает его на гольфкаре, припаркованном около номера, чтобы Лука мог поехать в один из ресторанов и насладиться изысканными блюдами.
После этого Лука показал свой завтрак. На столе — два яйца пашот, огромная тарелка свежих ягод, два литра сока, ассорти из французских сыров, а также тарелка с красной икрой. Лука посетовал, что в последнее время стал завтракать гораздо скромнее. После этого он подошел к личному подогреваемому бассейну и пожелал всем хорошего дня.
Такое роскошное времяпрепровождение его подписчики не оценили. Многие закидали его гневными сообщениями: «Два месяца жируешь, плесень, пока люди в пандемию загибаются!», «Труд облагораживает человека, а Лука деградирует в обезьяну», «Хватит проедать деньги отца».
Сам Лука на критику внимания не обращает. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

— После истории с разбитым бассейном я в Турции стал весьма популярен, особенно среди владельцев отелей, — рассказывает Лука. — Там, где сейчас живу, изначально я забронировал более скромный номер (стоимостью 60 тысяч рублей в сутки. — Авт.). Но когда приехал на место, мне его поменяли на виллу. Скорее всего, руководство отеля переживало, что я смогу что-то повредить в их основном здании и тем самым доставить проблемы другим отдыхающим. Так что отель поступил мудро. Отдыхаю я хорошо. Вчера вечером играл в отеле на рояле. Многие иностранцы хлопали, брали автографы…

Обсуждать потраченные мною личные деньги на отдых просто неприлично, — продолжает Лука. — Ни для кого не секрет, что у нас с отцом довольно сложные финансовые отношения. Я много лет содержу свою маму, которая болеет, и сам оплачиваю все свои расходы.

До пандемии у меня было большое количество концертов в Европе, за которые я получал гонорары в валюте. Средства я сохранил, сейчас их трачу. В Турции набрался сил для того, чтобы уже вскоре начать интенсивно работать. Пока я продолжаю находиться здесь. Возможно, вскоре перееду в другой отель и порадую своих подписчиков новым номером.
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