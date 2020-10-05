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Как сейчас выглядят экс-солистки «Ассорти» 

Полина Алферова 5 часов назад
Поп-группа «Ассорти» была типичным девичьим коллективом эпохи гламурных нулевых. Ее собрали по итогам телевизионного шоу «Народный артист», которое выходило на телеканале «Россия» в 2003 году.
Шесть самых ярких участниц, три блондинки и три брюнетки — Мария Зайцева, Арина Риц, Наталья Паволоцкая, Оксана Казакова, Ольга Ватлина и Анна Алина — стали солистками новой группы. Девушки подписали контракт с продюсером Евгением Фридляндом на 7 лет. За свой хит «Красивая любовь» девушки даже получили «Золотой граммофон». Эту песню до сих можно услышать на радиостанциях, специализирующихся на теме ретро.
В 2011 году контракт закончился, и состав «Ассорти» обновился, из прежних участниц осталась только Оксана Казакова. Пять бывших солисток объединись в группу N. A. O. M. I. Сейчас в N. A. O. M. I. продолжают петь Ольга Ватлина, Анна Алина и Арина Риц.
Позже «Ассорти» покинула и Казакова, занявшись сольной карьерой. Сейчас группа «Ассорти» продолжает работать с новыми участницами в составе. А «Рамблер» собрал фотогалерею первых солисток. Листайте и смотрите, как изменились певицы.
Видео дня. Простые способы избавиться от седых волос
Женский форум
Звёзды , Фото , Евгений Фридлянд , Оксана Казакова , Мария Зайцева
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