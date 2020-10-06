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«Надоели эти несчастные люди»: возлюбленная Петрова высказалась о травле в соцсетях 

Teleprogramma.pro и ещё 6 1 час назад
«Надоели эти несчастные люди»
Фото: Teleprogramma.pro
Новая пассия Александра Петрова, 25-летняя актриса Стася Милославская написала в Instagram большой пост, посвященный хейтерам. Девушка призналась, что ей «конкретно надоело» читать негатив в комментариях. Она посетовала, что в интернете люди становятся смелыми и начинают писать друг другу, что вздумается.

«Надоели эти несчастные люди, которые приходят ко мне сюда и изливают свою желчь, показывают свою тупость, отсутствие воспитания, неосведомленность, хамят, оскорбляют, упрекают, подозревают в чем-либо и поливают-поливают-поливают грязью»,

— пишет Стася.
По словам актрисы, подписчики часто уведомляют ее о том, что она «должна» сделать, как лучше себя вести на публике.

«Я человек. Не бетон. В Школе-студии МХАТ, где я провела лучшие четыре года жизни, помимо всего основного, что там преподавали, наши педагоги научили нас одной простой, но очень важной вещи — быть людьми»,

— отмечает Милославская.
Актриса призналась, что старается быть выше сетевого негатива, но обостренное чувство справедливости и характер не дают ей молча наблюдать, как ее поливают грязью. Она слишком любит себя, чтобы терпеть подобное отношение.
Напомним, что помимо копания в личной жизни Милославской подписчики еще и обсуждали ее худобу.
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Звёзды , Другое , Александр Петров , Стася Милославская
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