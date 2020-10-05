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Фигуристка Ирина Слуцкая раскрыла подробности своей болезни 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Не так давно в Сети появилась информация о неизлечимой болезни двукратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы по фигурному катанию Ирины Слуцкой. Оказалось, что бывшей спортсменке придется до конца своей дней принимать гормональные препараты.
Слуцкая болеет васкулитом — это аутоиммунное воспаление стенок сосудов. Болезнь не лечится и может спровоцировать воспаление сосудов и ишемические изменения органов и тканей.
Пользователи начали беспокоиться, а СМИ тиражировать новость. Поэтому Ирина решила прервать молчание и написать объяснительный пост в своем Instagram.

"Интернет пестрит тем, что я не сегодня, так завтра «склею ласты». Мне это удивительно читать. С васкулитом я уже живу 17 лет.

Я никогда не делаю акцент на заболевании, потому что у меня много в жизни достижений. Я горжусь тем, что я первая исполнила сложнейшие элементы, которые сейчас исполняют. Я горжусь тем, что занесена в книгу рекордов Гиннесса. Но не тем, что я болею.

Я рассказываю о васкулите, чтобы помочь людям. Для того, чтобы люди, видели стимул к жизни, а не просто сидели и готовились".

Поклонники оценили честность фигуристки, поддержали ее и пожелали жить счастливо, насколько это возможно.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Анна Старшенбаум призналась в коррекции фигуры.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Анна Старшенбаум , Ирина Слуцкая
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