Не так давно в Сети появилась информация о неизлечимой болезни двукратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы по фигурному катанию Ирины Слуцкой . Оказалось, что бывшей спортсменке придется до конца своей дней принимать гормональные препараты.

Слуцкая болеет васкулитом — это аутоиммунное воспаление стенок сосудов. Болезнь не лечится и может спровоцировать воспаление сосудов и ишемические изменения органов и тканей.

Пользователи начали беспокоиться, а СМИ тиражировать новость. Поэтому Ирина решила прервать молчание и написать объяснительный пост в своем Instagram.

"Интернет пестрит тем, что я не сегодня, так завтра «склею ласты». Мне это удивительно читать. С васкулитом я уже живу 17 лет.

Я никогда не делаю акцент на заболевании, потому что у меня много в жизни достижений. Я горжусь тем, что я первая исполнила сложнейшие элементы, которые сейчас исполняют. Я горжусь тем, что занесена в книгу рекордов Гиннесса. Но не тем, что я болею.

Я рассказываю о васкулите, чтобы помочь людям. Для того, чтобы люди, видели стимул к жизни, а не просто сидели и готовились".

Поклонники оценили честность фигуристки, поддержали ее и пожелали жить счастливо, насколько это возможно.