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Королева и Тарзан дали первое интервью после скандала с изменой 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Певица Наташа Королева и ее супруг, известный танцор Сергей Глушко, прокомментировали скандал с изменой, в центре которого оказались.

«Я лоханулся, не ошибаются только трупы. Я ее люблю, и она это знает, она это чувствует. Я сказал, что приму любое ее решение. Решишь разводиться со мной, выгонять — я пойму. Она была какое-то время в прострации. Лучше бы кричала… В итоге мы решили, что мы вместе и должны пройти это испытание», — раскаялся Тарзан в интервью Ксении Собчак.

Певица все еще старается придерживаться версии о том, что ее мужа подставили, но в итоге признается, что все-таки он совершил ошибку.

«Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели и подставляли… Я больше за него переживала, что он из-за своей глупости попал в такую ситуацию. Самый жирный его косяк — он привел ее домой», — отметила Королева.

После продолжительной атаки в социальных сетях танцор заявил, что "отчитываться будет только перед Богом и своей женой". Разгневанные поклонники нелестно высказывались на его странице, осуждая легкомысленный поступок.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Тарзан говорил о Наташе Королевой за ее спиной.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Ксения Собчак , Наташа Королева , Сергей Глушко
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