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Асмус обнаружила неизвестную сыпь на своем теле 

Lenta.ru и ещё 8 4 часа назад
Асмус обнаружила неизвестную сыпь на своем теле
Фото: @asmuskristina
О неприятной находке она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
«Здесь планировался текст про возобновление проекта, который мы начали снимать до пандемии. Но что-то пошло не так», — написала Асмус в подписи к фото. По словам актрисы, она чуть не упала в обморок, посмотрев в зеркало после пробуждения.
«Все лицо, шею и спину адски высыпало. Для меня, которая в буквальном смысле трясется над своей кожей, это мало сказать катастрофа», — рассказала актриса. Асмус сообщила, что не знает, в чем причина необычного высыпания на коже.
Актриса пояснила, что сегодня, 5 октября, второй раз за 15 лет ее карьеры, когда пришлось отменить съемочный день. Асмус направилась в клинику, дабы определить, «аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз».
О проблемах со здоровьем Кристина Асмус рассказывала в сентябре 2020 года. Тогда, по словам актрисы, это было связано с изнуряющим графиком работы.
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