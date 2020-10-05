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Аронова призналась, что воровала 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
Российская актриса Мария Аронова рассказала, что в детстве страдала клептоманией. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".
Народная артистка призналась, что она получала "страшное удовольствие" от воровства. В детстве она брала деньги из копилки старшего брата, а еще как-то раз украла у знакомой лак для ногтей и смывку.

"Мама была нюхач. Она вошла в комнату и почувствовала, что пахнет ацетоном. И она так — петелька, крючочек — вытащила из меня эту информацию", — поделилась Аронова.

Однако мать артистки не стала наказывать ее за воровство. По словам Ароновой, она просто несколько раз ударила по дивану лыжной палкой. Это она запомнила навсегда:

"Потому что ничего подобного никогда не было. Поэтому чем старше я становлюсь, тем меньше я повышаю голос. Я также уважаю своих детей, уважаю их территорию".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Роза Сябитова рассказала, как учительница помогла ей превратиться в отличницу.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Мария Аронова , Роза Сябитова
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