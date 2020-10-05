Аронова призналась, что воровала 

Российская актриса Мария Аронова рассказала, что в детстве страдала клептоманией. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

Народная артистка призналась, что она получала "страшное удовольствие" от воровства. В детстве она брала деньги из копилки старшего брата, а еще как-то раз украла у знакомой лак для ногтей и смывку.

"Мама была нюхач. Она вошла в комнату и почувствовала, что пахнет ацетоном. И она так — петелька, крючочек — вытащила из меня эту информацию", — поделилась Аронова.

Однако мать артистки не стала наказывать ее за воровство. По словам Ароновой, она просто несколько раз ударила по дивану лыжной палкой. Это она запомнила навсегда: