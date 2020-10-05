Семенович заболела коронавирусом 

Певица Анна Семенович рассказала, что уже неделю болеет коронавирусом. Она записала видео в своем Instagram-аккаунте.

Сейчас певица соблюдает режим самоизоляции дома. У нее не было температуры, но была легкая слабость. Кроме того, у Семенович пропало обоняние.

"Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих", — рассказала артистка.

Она добавила, что дома смотрит сериалы, читает книги и придумывает новые проекты. Также Семенович призвала подписчиков заботиться о себе и своих близких: