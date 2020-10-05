Семенович заболела коронавирусом 

Певица Анна Семенович рассказала, что уже неделю болеет коронавирусом. Она записала видео в своем Instagram-аккаунте.
Сейчас певица соблюдает режим самоизоляции дома. У нее не было температуры, но была легкая слабость. Кроме того, у Семенович пропало обоняние.
"Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих", — рассказала артистка.
Она добавила, что дома смотрит сериалы, читает книги и придумывает новые проекты. Также Семенович призвала подписчиков заботиться о себе и своих близких:
"Носите маски и перчатки, избегайте, по возможности, людных мест. Ваша коронованная Анна".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Аронова призналась в воровстве.