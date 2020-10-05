Боню ограбили на 250 тысяч евро в Монте-Карло

Виктория Боня долгое время жила в Монако, когда у нее были отношения с миллиардером Алексом Смерфитом, но в прошлом году она перебралась в Лондон. Однако пасмурный английский город не понравился дочке теледивы — Анджелине, поэтому меньше чем через год они вернулись в полюбившуюся страну. В начале лета бывшая участница «Дома-2» хвасталась тем, что теперь живет в апартаментах с террасой и красивым видом на побережье.

Днем Боня занималась делами, а потом шла на пляж. Изредка вечером она посещала вечеринки или устраивала променад. Перед тем, как девушка отправилась отдыхать в Грецию, она пережила неприятные события. Ее дом дважды ограбили за две недели. Светская львица поняла, что злоумышленники по соцсетям вычисляют, когда ее нет дома. Тогда Виктория перестала публиковать посты в реальном времени. Теперь она решила раскрыть подробности ограблений. Звезда поделилась фото своего дома, сделанные после того, как там все шкафы обшарили воры.

«Сначала я не хотела об этом писать и рассказывать, но так уж вышло, что без моего ведома эта информация попала во французскую прессу от моих же соседей! Да еще и с фоторепортажем», — отметила Боня.

Она призналась, что первое ограбление произошло днем. Она не закрыла дверь на террасу, поэтому воры легко пробрались внутрь. Полиция не смогла найти даже отпечатков, но соседи видели этих людей. Второе ограбление произошло ночью, неизвестные вскрыли замок и открыли дверь.

«Во второй раз соседи тоже видели и они даже сфотографировали, как воры вылезали уже через забор, и еще отдали эти снимки во французскую прессу. Ущерб был нанесен приблизительно на 250.000 евро — полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчетам, так как было огромное количество дорогих сумок и вещей», — рассказала девушка.

Она не стала скрывать, что поставила сигнализацию и установила камеры, чему ее соседи не обрадовались. По словам Виктории, жителям дома показалось, что белые камеры не смотрятся на желтом фасаде. Однако девушка переживает за безопасность дочери, поэтому их упреки не учла во внимание. После этого соседи подали заявление в суд. Теперь Боня ждет разбирательств.