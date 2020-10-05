Апартаменты телеведущей Виктории Бони
в Монте-Карло ограбили. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Как заявила Боня, злоумышленники дважды за десять дней пробрались в ее жилье. Она поняла, что взломщики следят за ее передвижениями по социальным сетям.
"Сначала я не хотела об этом писать и рассказывать, но так уж вышло, что без моего ведома эта информация попала во французскую прессу от моих же соседей! Да еще и с фоторепортажем", — рассказала Виктория Боня.
Она возмутилась поведением своих соседей, которые оба раза видели ограбления и не обратились в полицию, а передали фотографии СМИ.
"Спасибо вам, соседи, за то, что вы просто наблюдаете, фотографируете, потому что во второй раз, когда залезли, уже меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене, разбили стекло. То есть это был прям настоящий взлом среди ночи".
Согласно примерным подсчетам, ущерб составил 250 тысяч евро. Злоумышленники украли дорогие сумки и вещи.
"Сейчас я поставила сигнализацию, камеру, сенсоры, абсолютно все, что можно. НО! Когда я устанавливала эту систему – прибежал консьерж из нашего здания и говорит: "Вы знаете, наши соседи против, чтобы вы ставили здесь на нашем желтом фасаде свои белые камеры и сенсоры, потому что они не подходят по цвету нашего дома"", - написала Боня.