Сына Никаса Сафронова пианиста Луку Затравкина раскритиковали в Сети за дорогой отдых в Турции. Он поселился в одном из самых роскошных отелей страны. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

Фото: @lukasafronovofficial @lukasafronovofficial

Известно, что номер пианиста за сутки стоит четверть миллиона рублей. За две недели отдыха Лука Сафронов-Затравки заплатил уже больше трех миллионов рублей. Кроме того, он нанял себе дворецкого.

Пользователи Сети посчитали, что сын Сафронова раскидывается деньгами.

«Два месяца жируешь, плесень, пока люди в пандемию загибаются!», «Труд облагораживает человека, а Лука деградирует в обезьяну», «Хватит проедать деньги отца», - написали в комментариях.

Сам Лука не обращает внимание на критику: