Сына Никаса Сафронова пианиста Луку Затравкина раскритиковали в Сети за дорогой отдых в Турции. Он поселился в одном из самых роскошных отелей страны. Об этом сообщает Sobesednik.ru.
Фото: @lukasafronovofficial@lukasafronovofficial
Известно, что номер пианиста за сутки стоит четверть миллиона рублей. За две недели отдыха Лука Сафронов-Затравки заплатил уже больше трех миллионов рублей. Кроме того, он нанял себе дворецкого.
Пользователи Сети посчитали, что сын Сафронова раскидывается деньгами.
«Два месяца жируешь, плесень, пока люди в пандемию загибаются!», «Труд облагораживает человека, а Лука деградирует в обезьяну», «Хватит проедать деньги отца», - написали в комментариях.
Сам Лука не обращает внимание на критику:
«Обсуждать потраченные мною личные деньги на отдых просто неприлично. Ни для кого не секрет, что у нас с отцом довольно сложные финансовые отношения. Я много лет содержу свою маму, которая болеет, и сам оплачиваю все свои расходы».