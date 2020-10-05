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Сына Сафронова раскритиковали за дорогой отдых в Турции

Анастасия Иванова
51 минуту назад
Сына Никаса Сафронова пианиста Луку Затравкина раскритиковали в Сети за дорогой отдых в Турции. Он поселился в одном из самых роскошных отелей страны. Об этом сообщает Sobesednik.ru.
«Два месяца жируешь, плесень»
Фото: @lukasafronovofficial@lukasafronovofficial
Известно, что номер пианиста за сутки стоит четверть миллиона рублей. За две недели отдыха Лука Сафронов-Затравки заплатил уже больше трех миллионов рублей. Кроме того, он нанял себе дворецкого.
Пользователи Сети посчитали, что сын Сафронова раскидывается деньгами.
«Два месяца жируешь, плесень, пока люди в пандемию загибаются!», «Труд облагораживает человека, а Лука деградирует в обезьяну», «Хватит проедать деньги отца», - написали в комментариях.
Сам Лука не обращает внимание на критику:
«Обсуждать потраченные мною личные деньги на отдых просто неприлично. Ни для кого не секрет, что у нас с отцом довольно сложные финансовые отношения. Я много лет содержу свою маму, которая болеет, и сам оплачиваю все свои расходы».
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