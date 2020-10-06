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«У меня есть доказательства!»: Шульженко заверила, что Тарзан обманул Собчак на интервью 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Есть доказательства!»: Шульженко об обмане Тарзана
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Анастасия Шульженко, внезапно ставшая знаменитой после скандала с Сергеем Глушко, сделала видеозаявление в личном блоге в адрес Ксении Собчак. Девушка сказала, что муж Наташи Королевой обманул журналистку, исказив некоторые факты.
Напомним, что любовница стриптизера обратилась в СМИ с компрометирующими видеокадрами и перепиской с Тарзаном, предложив обнародовать их. Журналистам она рассказала, что уже полтора года встречается с мужчиной и даже ждет от него ребенка. Позже беременность не подтвердилась. В то же время семья Королевой и Глушко обратилась в полицию с заявлением о пропаже из их дома украшений и крупной суммы денег. Чета уверена, что это сделала Шульженко вместе со своей напарницей.
Подробно свой взгляд на эти события Наташа и Сергей изложили на шоу «Осторожно, Собчак!» Согласно их позиции, Глушко выступил жертвой, которую просто окрутили. Королева простила мужа, решив для себя, что это нельзя считать изменой. При этом муж звезды отрекся от того, что он, якобы, имел длительную любовную связь с Анастасией. По его словам, это были эпизоды с чистой воды утехами. Возмущенная любовница не заставила себя долго ждать и выступила с ответным словом в личном блоге.
Она сказала, что это все неправда, они, якобы, на самом деле были любовниками полтора года. К Тарзану она чувствовала и продолжает чувствовать любовь и от этого ей только больнее.

«Как можно говорить, что он видел меня впервые, когда мы долгое время переписывались, виделись, созванивались, общались?»

— удивилась она.
Шульженко предположила, что была не одна у стриптизера, а Королева верит своему супругу только потому, что хочет верить. К слову, Наташа в интервью Собчак действительно обмолвилась, что ей и раньше много раз звонили многочисленные женщины и рассказывали, что имели связь с ее благоверным, но она всегда отмахивалась от них.
В заключении артистка сказала:

«Прошу не верить им, потому что у меня есть доказательства моей правоты!».

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Звёзды , Анастасия Шульженко , Ксения Собчак , Наташа Королева , Сергей Глушко
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