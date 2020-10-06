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Шульженко заверила, что Тарзан обманул Собчак на интервью 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Актриса Анастасия Шульженко прославилась после скандала с Сергеем Глушко. Наступил момент, когда актриса решила восстановить справедилвость и отомстить горе-любовнику. Девушка заявила, что муж Наташи Королевой наврал в интервью Собчак. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, что недавно любовница стриптизера обратилась в СМИ с видео и перепиской с Тарзаном, предложив обнародовать их. Девушка рассказала, что встречается с танцором уже долгое время и ждет ребенка. А семья Королевой и Глушко в это время обратилась в полицию с заявлением о пропаже из дома украшений и крупной суммы денег.
В ситуации рашила разобраться Ксения Собчак и позвала пару на свое шоу на You-Tube. Парнеры выразили общую позицию, якобы Глушко состоял в отношениях "на стороне" только ради плотских утех, ошибся и его обманули.
Шульженко не понравилось, что ее подозревают в шантаже. Она настаивает на том, что с Тарзаном у них были именно отношения. Также она до сих пор говорит, что любит танцора.

"Как можно говорить, что он видел меня впервые, когда мы долгое время переписывались, виделись, созванивались, общались?"

Девушка даже предположила, что была не одна у стриптизера, а Королева верит в удобные оправдания супруга. К слову, Королева действительно сказала, что ей всегда звонили женщины с разоблачением неверного мужа. Но она никогда в них не верила, не верит и сейчас.

"Прошу не верить им, потому что у меня есть доказательства моей правоты!".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как Тарзан раскаивался перед Королевой.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Анастасия Шульженко , Ксения Собчак , Наташа Королева , Сергей Глушко
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