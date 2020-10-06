Напомним, что недавно любовница стриптизера обратилась в СМИ с видео и перепиской с Тарзаном, предложив обнародовать их. Девушка рассказала, что встречается с танцором уже долгое время и ждет ребенка. А семья Королевой и Глушко в это время обратилась в полицию с заявлением о пропаже из дома украшений и крупной суммы денег.

В ситуации рашила разобраться Ксения Собчак и позвала пару на свое шоу на You-Tube. Парнеры выразили общую позицию, якобы Глушко состоял в отношениях "на стороне" только ради плотских утех, ошибся и его обманули.

Шульженко не понравилось, что ее подозревают в шантаже. Она настаивает на том, что с Тарзаном у них были именно отношения. Также она до сих пор говорит, что любит танцора.

"Как можно говорить, что он видел меня впервые, когда мы долгое время переписывались, виделись, созванивались, общались?"

Девушка даже предположила, что была не одна у стриптизера, а Королева верит в удобные оправдания супруга. К слову, Королева действительно сказала, что ей всегда звонили женщины с разоблачением неверного мужа. Но она никогда в них не верила, не верит и сейчас.