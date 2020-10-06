Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Возлюбленная Петрова пожаловалась на травлю в соцсетях 

Анастасия Иванова 1 час назад
Новой девушкой известного актера Александра Петрова стала 25-летняя актриса Стася Милославская. Правда, любовному счастью мешают хейтеры, которые пишут девушке в соцсети.
Видимо, нападки так надоели Стасе, что она решила высказаться и выложила пост в Instagram, который посвятила своим ненавистникам. В тексте девушка сокрушалась о том, что в интернете люди становятся смелыми и начинают писать друг другу, что вздумается.

«Надоели эти несчастные люди, которые приходят ко мне сюда и изливают свою желчь, показывают свою тупость, отсутствие воспитания, неосведомленность, хамят, оскорбляют, упрекают, подозревают в чем-либо и поливают-поливают-поливают грязью».

Девушка также обратила внимание на непрошенные советы, которые так часто любят давать пользователи Сети. Создается ощущение, что неизвестный человек в Интернете лучше знает, как себя вести и во что одеваться.

«Я человек. Не бетон. В Школе-студии МХАТ, где я провела лучшие четыре года жизни, помимо всего основного, что там преподавали, наши педагоги научили нас одной простой, но очень важной вещи — быть людьми».

Актриса призналась, что старается быть выше сетевого негатива, но обостренное чувство справедливости и характер не дают ей молча наблюдать, как ее поливают грязью.
Ранее "Рамблер" сообщал о финансовом состоянии Петрова.
Женский форум
Звёзды , Видео , Александр Петров , Стася Милославская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королева узнала всю правду о «пьяной измене» мужа
Королева узнала всю правду о «пьяной измене» мужа
«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет»
«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет»
Вскрылась правда о краже бриллиантов Королевой
Вскрылась правда о краже бриллиантов Королевой
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Ирина Слуцкая рассказала о своем неизлечимом недуге
02:41
Ирина Слуцкая рассказала о своем неизлечимом недуге
Звёзды Здоровье
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
06:11
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Еда Здоровье
Бразильянка рассказала, как потеряла акулий оскал
02:54
Бразильянка рассказала, как потеряла акулий оскал
Красота
Как живет последняя любовница Валерия Золотухина
03:12
Как живет последняя любовница Валерия Золотухина
Любовь Звёзды
Девушка потратила миллионы, чтобы быть клоном Бузовой
03:02
Девушка потратила миллионы, чтобы быть клоном Бузовой
Красота Звёзды
Что стало с единственной внучкой Гурченко
03:42
Что стало с единственной внучкой Гурченко
Звёзды Дети
Что будет, если каждый день пить капустный сок
02:38
Что будет, если каждый день пить капустный сок
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение