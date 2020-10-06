Видимо, нападки так надоели Стасе, что она решила высказаться и выложила пост в Instagram, который посвятила своим ненавистникам. В тексте девушка сокрушалась о том, что в интернете люди становятся смелыми и начинают писать друг другу, что вздумается.

«Надоели эти несчастные люди, которые приходят ко мне сюда и изливают свою желчь, показывают свою тупость, отсутствие воспитания, неосведомленность, хамят, оскорбляют, упрекают, подозревают в чем-либо и поливают-поливают-поливают грязью».

Девушка также обратила внимание на непрошенные советы, которые так часто любят давать пользователи Сети. Создается ощущение, что неизвестный человек в Интернете лучше знает, как себя вести и во что одеваться.

«Я человек. Не бетон. В Школе-студии МХАТ, где я провела лучшие четыре года жизни, помимо всего основного, что там преподавали, наши педагоги научили нас одной простой, но очень важной вещи — быть людьми».

Актриса призналась, что старается быть выше сетевого негатива, но обостренное чувство справедливости и характер не дают ей молча наблюдать, как ее поливают грязью.