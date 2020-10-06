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«На том свете его жена Аня меня повидает»: Аронова увела женатого актера Афанасьева из семьи 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
«На том свете его жена Аня меня повидает»
Фото: Globallookpress.com
Актриса Мария Аронова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что увела много лет назад актера Валерия Афанасьева из семьи. Причем у того подрастали маленькие дети.
«Это такой рюкзак за спиной у меня. Я очень виновата перед его женой. Ее звали Аня. Она недавно ушла из жизни. Перед его сыновьями Костей и Егором виновата. Это был мой конь. У меня было несколько коней, с которыми я ехала по жизни. Я считала, что никогда не отобью женатого мужчину. Так я думала, но я заблуждалась».
Валерий Афанасьев. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
Мария Аронова Как отметила Аронова, ради нее Валерий Афанасьев оставил жену. Причем сама актриса была прекрасно с ней знакома. «Может быть когда-нибудь на том свете Аня меня повидает. Это один из немногих людей, перед которым я не успела извиниться. Это мой рюкзак, который я пру на себе все эти годы. Это моя жизнь», — заметила актриса.
Отметим, что Аронова не смогла построить счастливой семьи с Валерием Афанасьевым. Сам актер ранее отмечал, что таким двум медведям, как он и Аронова было сложно ужиться в одной берлоге, поэтому они и расстались.
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