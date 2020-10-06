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«Я не должна была участвовать в этом концерте»: Азиза раскрыла новые детали убийства Талькова

Teleprogramma.proиещё 1
3 часа назад
Певица Азиза поделилась новыми деталями убийства музыканта Игоря Талькова. Как известно, на момент смерти исполнителю было всего 34 года. Убийство звезды случилось во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Азиза раскрыла новые детали убийства Талькова
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
«Я вообще не должна была участвовать в этом концерте. Меня попросили лишь накануне. И карандашом вписали мое имя в список выступающих, который был сформирован заранее. Мой директор Эля попросила режиссера поменять меня с кем-нибудь из артистов местами, потому что было мало времени для подготовки, и я плохо себя чувствовала».
Как отметила Азиза, она была на тот момент беременна от своего бойфренда Игоря Малахова. Именно этого человека позже обвинили в убийстве Талькова, посчитав обычным охранником Азизы. Позже с мужчины сняли обвинения.
Саму Азизу, как она добавила, сильно мучил в те дни токсикоз. По словам Азизы, Тальков первый начал проявлять агрессию к Малахову и к ней. В итоге, как она сказала, Малахова били сразу пять человек. Драка случилась на бытовой почве. Зачинщиком был не ее любимый человек, сообщает «Собеседник».
Напомним, что позже следователи установили: последний выстрел в Талькова сделал его же директор Валерий Шляфман. Вскоре он уехал, скрываясь от правосудия, в Израиль. Уголовное дело по этой громкой истории было возобновлено в 2018 году.
Звёзды,Валерий Шляфман,Игорь Тальков,Игорь Малахов,ИД "Собеседник",
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