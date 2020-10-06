Азиза раскрыла новые детали убийства Талькова

«Я вообще не должна была участвовать в этом концерте. Меня попросили лишь накануне. И карандашом вписали мое имя в список выступающих, который был сформирован заранее. Мой директор Эля попросила режиссера поменять меня с кем-нибудь из артистов местами, потому что было мало времени для подготовки, и я плохо себя чувствовала».
Саму Азизу, как она добавила, сильно мучил в те дни токсикоз. По словам Азизы, Тальков первый начал проявлять агрессию к Малахову и к ней. В итоге, как она сказала, Малахова били сразу пять человек. Драка случилась на бытовой почве. Зачинщиком был не ее любимый человек, сообщает «Собеседник».