Азиза раскрыла новые детали убийства Талькова

«Я вообще не должна была участвовать в этом концерте. Меня попросили лишь накануне. И карандашом вписали мое имя в список выступающих, который был сформирован заранее. Мой директор Эля попросила режиссера поменять меня с кем-нибудь из артистов местами, потому что было мало времени для подготовки, и я плохо себя чувствовала».