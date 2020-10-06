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«Попал в больницу с ковидом»: Макеева сообщила о коронавирусе у Шакурова

Teleprogramma.proиещё 1
1 час назад
Актриса Анастасия Макеева в Instagram сообщила, что 78-летний актер, народный артист России Сергей Шакуров заболел коронавирусом.
Макеева сообщила о коронавирусе у Шакурова
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
«Жизнь вносит свои коррективы, и мы порой никак не можем на это повлиять. Пока я летела на самолете мне пришло две новости грустные. Сергей Каюмович Шакуров попал в больницу с ковидом. А «Вий» отменена из-за закрытия площадки».
Как отметила Анастасия Макеева, она не падает духом. Впереди, как заметила актриса, много интересных событий в театральной жизни. Сама она ждет всех почитателей своего таланта на премьере спектакля «Алмазная колесница».
«Шакурову желаем выздоровления», «Сейчас нелегкое время у всех. Надо верить в лучшее и не бояться пандемии», - отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Сергей Шакуров – популярный актер театра и кино. За его плечами десятки прекрасных ролей в картинах самых разных жанров. В далеком 1980 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.
Звёзды,Анастасия Макеева,Сергей Шакуров,
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