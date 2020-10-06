Макеева сообщила о коронавирусе у Шакурова

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«Жизнь вносит свои коррективы, и мы порой никак не можем на это повлиять. Пока я летела на самолете мне пришло две новости грустные. Сергей Каюмович Шакуров попал в больницу с ковидом. А «Вий» отменена из-за закрытия площадки».

Как отметила Анастасия Макеева, она не падает духом. Впереди, как заметила актриса, много интересных событий в театральной жизни. Сама она ждет всех почитателей своего таланта на премьере спектакля «Алмазная колесница».

«Шакурову желаем выздоровления», «Сейчас нелегкое время у всех. Надо верить в лучшее и не бояться пандемии», - отметили в комментариях пользователи.