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Аронова раскаялась за то, что увела женатого актера Афанасьева из семьи 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Аронова раскаялась, что увела Афанасьева из семьи
Фото: @mariaaronova_fan
Актриса Мария Аронова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что много лет назад она увела актера Валерия Афанасьева из семьи. Причем в то время у него подрастали маленькие дети.

«Это такой рюкзак за спиной у меня. Я очень виновата перед его женой. Ее звали Аня. Она недавно ушла из жизни. Перед его сыновьями Костей и Егором виновата. Я считала, что никогда не отобью женатого мужчину. Так я думала, но я заблуждалась».

Аронова рассказала, что Афанасьев бросил жену, хотя все они были знакомы между собой.

«Может быть когда-нибудь на том свете Аня меня повидает. Это один из немногих людей, перед которым я не успела извиниться. Это мой рюкзак, который я пру на себе все эти годы. Это моя жизнь», — раскаялась актриса.

Счастливую семью с Афанасьевым у женщины построить так и не получилось, так как у обоих партнеров были очень сложные характеры.
Ранее "Рамблер" сообщал о признаках, которые выдают измену мужа.
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Звёзды , Мария Аронова , Валерий Афанасьев
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