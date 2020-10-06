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Макеева сообщила о коронавирусе у Шакурова 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Шакуров попал в больницу с ковидом»
Фото: @makeevan
В своем Instagram актриса Анастасия Макеева сообщила печальную новость о том, что 78-летний актер, народный артист России Сергей Шакуров заболел коронавирусом.

«Жизнь вносит свои коррективы, и мы порой никак не можем на это повлиять. Пока я летела на самолете мне пришло две новости грустные. Сергей Каюмович Шакуров попал в больницу с ковидом. А «Вий» отменена из-за закрытия площадки».

Но актриса предпочитает не падать духом, и предлагает увидеться со зрителями на на премьере спектакля «Алмазная колесница».

«Шакурову желаем выздоровления», «Сейчас нелегкое время у всех. Надо верить в лучшее и не бояться пандемии», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее "Рамблер" сообщал, что коронавирусом заболела Анна Семнович.
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Звёзды , Сергей Шакуров , Анастасия Макеева
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