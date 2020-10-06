«Жизнь вносит свои коррективы, и мы порой никак не можем на это повлиять. Пока я летела на самолете мне пришло две новости грустные. Сергей Каюмович Шакуров попал в больницу с ковидом. А «Вий» отменена из-за закрытия площадки».