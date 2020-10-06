В своем Instagram актриса Анастасия Макеева сообщила печальную новость о том, что 78-летний актер, народный артист России Сергей Шакуров заболел коронавирусом.
«Жизнь вносит свои коррективы, и мы порой никак не можем на это повлиять. Пока я летела на самолете мне пришло две новости грустные. Сергей Каюмович Шакуров попал в больницу с ковидом. А «Вий» отменена из-за закрытия площадки».
Но актриса предпочитает не падать духом, и предлагает увидеться со зрителями на на премьере спектакля «Алмазная колесница».
«Шакурову желаем выздоровления», «Сейчас нелегкое время у всех. Надо верить в лучшее и не бояться пандемии», — отметили в комментариях пользователи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что коронавирусом заболела Анна Семнович.