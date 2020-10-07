Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Я просто так не даю интервью»: Яковлева готова общаться с журналистами только за деньги 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
Яковлева общается с журналистами только за деньги
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Александра Яковлева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro резко отреагировала на просьбу дать комментарий об увлечениях своей внучки. Не так давно она размещала в социальных сетях запись, на которой девочка играет на гитаре.

«Слушайте, я просто так интервью не даю. Только за деньги. Давайте на этом закончим. До свидания».

Александра Яковлева Отметим, что Александра Яковлева стала известна по картинам «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов». После выхода на советские экраны этих фильмов к ней пришла популярность.
Несколько лет назад стало известно, что Александра Яковлева страдает тяжелым заболеванием. Она начала появляться на популярных ток-шоу, где рассказывала, как борется с болезнью. Сейчас, судя по всему, у нее наблюдается стойкая ремиссия. Звезда советского экрана проводит много времени около своих родных и близких.
Видео дня. Зачем закидывать в теплицу снег на зиму
Teleprogramma.pro: последние новости
«Пора бить тревогу!»: подруга Татьяны Овсиенко заявила, что гражданский муж спаивает певицу «Пора бить тревогу!»: подруга Татьяны Овсиенко заявила, что гражданский муж спаивает певицу «Мы просто работаем, ничего не получая»: Дробыш рассказал, как живут артисты во время карантина «Мы просто работаем, ничего не получая»: Дробыш рассказал, как живут артисты во время карантина Ивлеева и Элджей обосновались на Мальдивах на вилле за 760 тысяч рублей в сутки Ивлеева и Элджей обосновались на Мальдивах на вилле за 760 тысяч рублей в сутки
Звёзды , Александра Яковлева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вскрылась правда о краже бриллиантов Королевой
Вскрылась правда о краже бриллиантов Королевой
Горячая шестерка: как изменились солистки «Ассорти»
Горячая шестерка: как изменились солистки «Ассорти»
Анна Старшенбаум призналась в коррекции фигуры
Анна Старшенбаум призналась в коррекции фигуры
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
9 вещей, которые не делают уверенные в себе дамы 45+
03:22
9 вещей, которые не делают уверенные в себе дамы 45+
Психология
Какая овсянка вам навредит
02:47
Какая овсянка вам навредит
Еда Здоровье
Нелепые прически, о которых пожалели их обладатели
11:56
Нелепые прически, о которых пожалели их обладатели
Красота
Способы ускорить метаболизм, которые не работают
06:06
Способы ускорить метаболизм, которые не работают
Здоровье Еда
Дарья Мороз показала младшую сестру
03:00
Дарья Мороз показала младшую сестру
Звёзды
Зачем закидывать в теплицу снег на зиму
02:41
Зачем закидывать в теплицу снег на зиму
Дом и сад
Звезды, замеченные за странными занятиями
11:10
Звезды, замеченные за странными занятиями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение