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Кукушка улетает: звезды, которые верят в суеверия (и всех ими достали) 

Я Покупаю 2 часа назад
Кукушка улетает: звезды, которые верят в суеверия
Фото: @ladygaga
Многие звезды уверены, что их жизнь окружена мистикой, а вселенная шлет им тайные знаки, которым нужно следовать. Как бы там ни было, психологи считают, что во всем нужна мера. Впрочем, эти знаменитости во что только не верят…

Мадонна

Всемирно известная певица, как считают поклонники, «поехала кукухой». А все из-за того, что она слишком верит в мистику и тайные знаки. А еще слишком доверят своему астрологу. Недавно артистка отказалась работать с известным диджеем Геттой из-за того, что они якобы несовместимы по знакам зодиака. Дело было еще 11 лет назад, когда они встретились за обедом для обсуждения сотрудничества. Мадонна, когда узнала, что Гетта — Скорпион, скорчила гримасу и пожелала артисту хорошего дня, сославшись на то, что она с ним из-за этого работать не сможет.

Леди Гага

Эта артистка верит в силу космоса и эзотерику. У нее также есть свой личный астролог, который помогает составлять графики туров. По слухам, она даже несколько раз отменяла концерты, когда начинался период ретроградного Меркурия. Впрочем, сами астрологи считают, что певица так боится этого периода из-за того, что сама родилась под ретроградной планетой.

Том Круз

Заскоки Леди Гаги и Мадонны кажутся цветочками по сравнению с видением мира Томом Крузом. Голливудский актер свято верит в саентологию. Поговаривают, что именно излишнее увлечение актера саентологией могло стать причиной его развода с Кэти Холмс. Зарубежные СМИ не исключают, что актрисе надоели навязчивые агенты-саентологи и законы Галактической Федерации Планет.
Стоит отметить, что поклонники не всегда разделяют верования своих кумиров. Впрочем, фолловеры порой критикуют даже за выбор возлюбленных: ​Красавица и чудовище: звездные пары, которые визуально не подходят друг другу. А эти красавцы от всей души обожают не только свою страну: ​Лав Раша: 5 голливудских красавцев, которые обожают Россию.
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Звёзды , Кэти Холмс , Том Круз , Мадонна , Стефани Джерманотта
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