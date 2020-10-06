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Наталья Медведева шокировала своим лицом после болезни 

Kdpconsulting.ru 39 минут назад
Медведева шокировала своим лицом после болезни
Фото: Kdpconsulting.ru
Звезда «Comedy Woman», артистка Наталия Медведева призналась в тяжелой болезни.
Актриса, которая не очень-то любит откровенничать в соцсетях, решилась рассказать о своей болезни. И сделала она это по одной простой причине: она не хочет исчезнуть из личного блога, но больше не может и не хочет использовать фильтры для лица и пользоваться фотошопом. Дело в том, что уже несколько месяцев звезда борется со страшной сыпью на лице, которая пока не поддается лечению.

«Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент…. Я просто чёт устала.. 😓 немного… Периоральный дерматит. Хроническая штука как оказалось. Это со мной впервые. Оно выпуклое… иногда жутко сохнет … иногда почесывается…иногда жжет.. Это продолжается в общем уже с весны.. но в таком обостренном состоянии — больше месяца… Два крутых дермотолога.. антибиотики… и нет улучшений… (ну или минимальные) Наталья Медведева не побоялась показать свое лицо (В данный момент в терапии и Эледелом конечно мажусь)…а то сейчас откроют европу😗 Прям тяжко… Девочки поймут…а актрисы тем более… Короче, не пугайтесь, увидев мои сторисы немного не фэшн…просто утомляет подбирать маски и фотошопить каждый кадр… Сходила к крутому гомеопату… (пожалуй скоро начну) Если интересно: буду рассказывать подробности и делиться опытом.. никому такого не пожелаю😥»,

— призналась Наталья.
Kdpconsulting.ru
В обычной медицине Наталия, судя по всему, уже разочаровалась — не помогают ни таблетки, ни мази. Следующий этап — гомеопатия. Актриса уже обратилась к одному светилу по этому направлению и в ближайшее время собирается начать лечение. Медведева пообещала рассказывать о своих успехах на странице блога в Instagram.
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Звёзды , Наталия Медведева , Наталья Медведева
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