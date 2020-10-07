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«Обиды начинаются, когда люди сближаются»: Ханга о конфликте с Ищеевой на «Принципе домино» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 7 часов назад
Ханга о конфликте с Ищеевой на «Принципе домино»
Фото: Globallookpress.com
Телеведущая Елена Ханга в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» объяснила, почему у нее возникали конфликты с соведущей программы «Принцип домино» на канале НТВ Еленой Ищеевой. Как отметила звезда, она не терпит панибратства на работе.

«Я считала, чтобы сохранить хорошие отношения, нам надо с уважением друг к другу относиться, а обиды начинаются тогда, когда люди слишком сближаются».

По словам Ханги, в те годы дома ее ждал маленький ребенок. Она сразу же после работы бежала к нему. Однажды Ищеева решила отпраздновать в воскресенье свой день рождения. У Ханги же на этот день были планы на дочку, с которой она хотела провести время. В итоге Ищеева через генерального продюсера канала все-таки заставила коллегу прийти на ее праздник. Ханга потом долго за это на нее обижалась. Она понимала, что они никогда не станут близкими подругами после таких подстав.
Напомним, что ток-шоу «Принцип домино» выходило в эфир на канале НТВ с 2001 по 2007 год. Поводами для обсуждения в студии становились обычные жизненные истории, каждая из которых плавно накладывалась на другую.
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Звёзды , Елена Ищеева , НТВ
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