Щербаков прервал молчание после новостей о болезни

Народный артист России Борис Щербаков прокомментировал новости о своей госпитализации.

6 октября в СМИ появилась информация о том, что актер оказался в больнице с подозрением на бронхит. Вдобавок к этому врачи зафиксировали у пациента одышку и кашель.

Однако, как заявил сам артист, он чувствует себя отлично и помощь специалистов ему не требуется:

"Остается только смеяться, откуда такая информация? Спасибо, что беспокоитесь",

— поблагодарил актер неравнодушных в беседе с ФАН.

А вот супруга Щербакова, Татьяна Бронзова , была более эмоциональна во время разговора с прессой:

"Какой-то ужас! У нас все хорошо. Муж не в больнице",

— резко высказалась жена актера.

"Такое ощущение, что вся страна только и ждет, что с Щербаковым что-то случится. Боря здоров!",

— заявила Татьяна kp.ru.