Щербаков прервал молчание после новостей о болезни

Народный артист России Борис Щербаков прокомментировал новости о своей госпитализации.
6 октября в СМИ появилась информация о том, что актер оказался в больнице с подозрением на бронхит. Вдобавок к этому врачи зафиксировали у пациента одышку и кашель.
Однако, как заявил сам артист, он чувствует себя отлично и помощь специалистов ему не требуется:
"Остается только смеяться, откуда такая информация? Спасибо, что беспокоитесь",
— поблагодарил актер неравнодушных в беседе с ФАН.
А вот супруга Щербакова, Татьяна Бронзова, была более эмоциональна во время разговора с прессой:
"Какой-то ужас! У нас все хорошо. Муж не в больнице",
— резко высказалась жена актера.
"Такое ощущение, что вся страна только и ждет, что с Щербаковым что-то случится. Боря здоров!",
— заявила Татьяна kp.ru.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что больная Мирослава Дума ушла из соцсетей.