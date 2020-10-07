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«Никому не пожелаю»: звезда Comedy Woman показала лицо после болезни 

Мира Маркина 6 часов назад
Звезда Comedy Woman Наталия Медведева объяснила, почему "ушла" из соцсетей.
Поклонники артистки давно заметили, что артистка не делится свежими селфи, а в Stories выходит исключительно в масках. На днях телеведущая призналась, почему стала реже появляться в Сети.
Как выяснилось, Медведевой диагностировали периоральный дерматит. По словам Наталии, она борется с высыпаниями с весны:

"Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент… Периоральный дерматит. Хроническая штука, как оказалось. Это со мной впервые. Оно выпуклое… Иногда жутко сохнет… Иногда почесывается… Иногда жжет".

@natalymedvedeva
В комментариях подписчики поспешили подбодрить артистку и пожелали ей скорейшего выздоровления:

"Поправляйся",

"Все будет хорошо. Главное — это не впадать в уныние".

Не остались в стороне и коллеги по Comedy Woman. К примеру, Надежда Ангарская написала:

"А я люблю тебя любую, потому что ты — это ты".

В заключение поста Медведева резюмировала:

"Никому такого не пожелаю".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что звезда Comedy Woman рассказала о борьбе с болезнью.
Женский форум 9
Звёзды , Видео , Наталия Медведева , Надежда Ангарская
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