Звезда Comedy Woman Наталия Медведева объяснила, почему "ушла" из соцсетей.

Поклонники артистки давно заметили, что артистка не делится свежими селфи, а в Stories выходит исключительно в масках. На днях телеведущая призналась, почему стала реже появляться в Сети.

Как выяснилось, Медведевой диагностировали периоральный дерматит. По словам Наталии, она борется с высыпаниями с весны:

"Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент… Периоральный дерматит. Хроническая штука, как оказалось. Это со мной впервые. Оно выпуклое… Иногда жутко сохнет… Иногда почесывается… Иногда жжет".

@natalymedvedeva

В комментариях подписчики поспешили подбодрить артистку и пожелали ей скорейшего выздоровления:

"Поправляйся",

"Все будет хорошо. Главное — это не впадать в уныние".

Не остались в стороне и коллеги по Comedy Woman. К примеру, Надежда Ангарская написала:

"А я люблю тебя любую, потому что ты — это ты".

В заключение поста Медведева резюмировала: