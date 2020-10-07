Подруга Овсиенко заявила, что муж спаивает певицу

Соседка и подруга певицы Татьяны Овсиенко заявила, что гражданский муж звезды бизнесмен Александр Меркулов в последний год спаивает исполнительницу. По ее словам, ситуация крайне плохая. Как сказала женщина, Овсиенко живет с трижды судимым мужчиной, который буквально вытирает об нее ноги.

«Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!»

По словам подруги, каждый день на столе у Овсиенко стоит несколько бутылок дешевого шампанского. По вечерам она выпивает с любимым человеком по бутылке суррогатного коньяка. Почти все время Овсиенко находится дома. Гражданский муж выпускает ее только на корпоративы.

В прошлом году перед Новым годом она получила свыше трех миллионов рублей за выступления. Муж забрал все ее деньги, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Татьяна Овсиенко выступала в девяностых годах в группе «Мираж». Затем начала сольную карьеру и стала всенародной любимицей.