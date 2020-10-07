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К кому Цыганов, Аршавин, Телегин и другие звезды ушли от беременных жен 

WMJ.ru 5 часов назад
К кому ушли звезды, бросившие беременных жен
Фото: WMJ.ru
Новости о пополнении в семье, как правило, объединяют супругов. Впрочем, иногда случается иначе — мужья заводят роман на стороне и уходят от беременных жен. Не веришь? WMJ.ru расскажет о пяти звездах, оказавшихся в подобной ситуации.

Юлия Снигирь

Роман Евгения Цыганова и Ирины Леоновой начался на съемках сериала «Дети Арбата». Не устояв перед обаянием Цыганова, Леонова ушла к нему от своего официального супруга Игоря Петренко. Звезды прожили в гражданском браке больше десяти лет и нажили семерых детей — вот только последний ребенок появился на свет после того, как Цыганов оставил Леонову ради другой женщины. Не дождавшись родов, актер съехался со своей новой пассией Юлией Снигирь, и вскоре у них родился сын Федор. Сначала пара сторонилась внимания прессы, но со временем стала чаще блистать в свете.
Недавно Цыганов и Снигирь появились на торжественном открытии ММКФ-2020. В этот вечер от Снигирь было не оторвать глаз. Актриса затмила остальных, ступив на красную ковровую дорожку в эффектном платье из желтого атласа, роскошных украшениях Bvlgari и с мокрой укладкой.

Алекса

На протяжении трех лет фитнес-тренер Полины Гагариной и других звезд отечественного шоу-бизнеса Вячеслав Дайчев был счастлив в отношениях с Александрой Сивковой, некогда танцевавшей в шоу-балете Филиппа Киркорова. Пара планировала пожениться и пребывала в ожидании первенца, как Дайчев неожиданно для Сивковой объявил о том, что любит другую — экс-участницу «Фабрики звезд» и бывшую девушку Тимати Алексу. Не испугавшись осуждения со стороны окружающих, влюбленные стали активно делиться романтическими фотографиями и видео в Instagram.
8 июля Сивкова родила Дайчеву сына Тимура, а два месяца спустя новоиспеченный отец сделал Алексе предложение руки и сердца, и та, как ты понимаешь, приняла его.

Пелагея

Начиная с 2013 года, титулованный хоккеист и нападающий ЦСКА Иван Телегин состоял в отношениях с танцовщицей Евгенией Ноур. Ради бойфренда Ноур прекратила прошлые отношения, оставила работу в ночных клубах и вскоре забеременела. Влюбленные собирались узаконить отношения, но до женитьбы дело так и не дошло — накануне родов Ноур узнала о романе Телегина на стороне. Спортсмен начал ухаживать за Пелагеей, которая на пять лет старше него, и вскоре окончательно ушел к ней. В 2016 году они поженились, а через год у них родилась дочь Таисия.
Global Look Press
Впрочем, этот брак был не долог — спустя три года после свадьбы Пелагея объявила о разрыве с мужем-хоккеистом, а этой весной официально подала на развод. Разойтись мирно супругам не удалось: они не могут самостоятельно поделить имущество, а их друзья и родственники — прекратить вражду и взаимные обвинения.

Алиса Казьмина

Известный футболист и бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прожил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской около девяти лет. Их отношения развивались стремительно: влюбленные быстро начали жить вместе, в 2005 году у них родился сын Артем, а тремя годами позже на свет появилась дочь Яна. Через несколько лет Барановская вновь оказалась в интересном положении, а спустя пять месяцев Аршавин ушел от нее к другой женщине. Впоследствии выяснилось, что новой избранницей спортсмена стала журналистка и модель Алиса Казьмина. Пара поженилась в 2016 году, через год у них родилась дочь Есения, а еще через полгода они развелись.

Марина Анисина

Никита Джигурда ушел от своей гражданской супруги Яны Павелковской, когда та находилась на последних месяцах беременности. Пара прожила вместе около 12 лет, воспитывала сына Артемия-Добровлада и ожидала появления на свет Ильи-Максимилиана. Новой избранницей Джигурды стала его партнерша по ледовому шоу Марина Анисина — он женился на ней в том же году, когда Павелковская родила ему второго сына. В 2016 году супруги развелись спустя восемь лет брака и рождениях двоих детей.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Евгения Ноур , Никита Джигурда , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Игорь Петренко , Юлия Снигирь , Юлия Барановская , Евгений Цыганов , Марина Анисина , Ирина Леонова , Иван Телегин , Полина Гагарина , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , WMJ.RU
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