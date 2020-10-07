К кому ушли звезды, бросившие беременных жен

Новости о пополнении в семье, как правило, объединяют супругов. Впрочем, иногда случается иначе — мужья заводят роман на стороне и уходят от беременных жен. Не веришь? WMJ.ru расскажет о пяти звездах, оказавшихся в подобной ситуации.

Роман Евгения Цыганова Ирины Леоновой начался на съемках сериала «Дети Арбата». Не устояв перед обаянием Цыганова, Леонова ушла к нему от своего официального супруга Игоря Петренко . Звезды прожили в гражданском браке больше десяти лет и нажили семерых детей — вот только последний ребенок появился на свет после того, как Цыганов оставил Леонову ради другой женщины. Не дождавшись родов, актер съехался со своей новой пассией Юлией Снигирь, и вскоре у них родился сын Федор. Сначала пара сторонилась внимания прессы, но со временем стала чаще блистать в свете.

Недавно Цыганов и Снигирь появились на торжественном открытии ММКФ-2020. В этот вечер от Снигирь было не оторвать глаз. Актриса затмила остальных, ступив на красную ковровую дорожку в эффектном платье из желтого атласа, роскошных украшениях Bvlgari и с мокрой укладкой.

Алекса

На протяжении трех лет фитнес-тренер Полины Гагариной и других звезд отечественного шоу-бизнеса Вячеслав Дайчев был счастлив в отношениях с Александрой Сивковой, некогда танцевавшей в шоу-балете Филиппа Киркорова . Пара планировала пожениться и пребывала в ожидании первенца, как Дайчев неожиданно для Сивковой объявил о том, что любит другую — экс-участницу «Фабрики звезд» и бывшую девушку Тимати Алексу. Не испугавшись осуждения со стороны окружающих, влюбленные стали активно делиться романтическими фотографиями и видео в Instagram.

8 июля Сивкова родила Дайчеву сына Тимура, а два месяца спустя новоиспеченный отец сделал Алексе предложение руки и сердца, и та, как ты понимаешь, приняла его.

Пелагея

Начиная с 2013 года, титулованный хоккеист и нападающий ЦСКА Иван Телегин состоял в отношениях с танцовщицей Евгенией Ноур . Ради бойфренда Ноур прекратила прошлые отношения, оставила работу в ночных клубах и вскоре забеременела. Влюбленные собирались узаконить отношения, но до женитьбы дело так и не дошло — накануне родов Ноур узнала о романе Телегина на стороне. Спортсмен начал ухаживать за Пелагеей, которая на пять лет старше него, и вскоре окончательно ушел к ней. В 2016 году они поженились, а через год у них родилась дочь Таисия.

Global Look Press

Впрочем, этот брак был не долог — спустя три года после свадьбы Пелагея объявила о разрыве с мужем-хоккеистом, а этой весной официально подала на развод. Разойтись мирно супругам не удалось: они не могут самостоятельно поделить имущество, а их друзья и родственники — прекратить вражду и взаимные обвинения.

Известный футболист и бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прожил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской около девяти лет. Их отношения развивались стремительно: влюбленные быстро начали жить вместе, в 2005 году у них родился сын Артем, а тремя годами позже на свет появилась дочь Яна. Через несколько лет Барановская вновь оказалась в интересном положении, а спустя пять месяцев Аршавин ушел от нее к другой женщине. Впоследствии выяснилось, что новой избранницей спортсмена стала журналистка и модель Алиса Казьмина. Пара поженилась в 2016 году, через год у них родилась дочь Есения, а еще через полгода они развелись.