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«Пора бить тревогу!»: подруга Овсиенко заявила, что певица спивается с мужем 

Мира Маркина 4 часа назад
Соседка и подруга Татьяны Овсиенко заявила, что гражданский муж звезды — бизнесмен Александр Меркулов — уже год спаивает певицу. По словам женщины, ситуация крайне плохая, ведь Овсиенко живет с трижды судимым мужчиной, который вытирает об нее ноги:

«Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!».

Подруга звезды рассказала, что каждый день на столе у Овсиенко стоит несколько бутылок дешевого шампанского. Почти все время Татьяна находится дома, а по вечерам выпивает с возлюбленным по бутылке суррогатного коньяка. Гражданский супруг отпускает исполнительницу только на корпоративы.
Как сообщает "Комсомольская правда", в 2019-м перед Новым годом Овсиенко заработала свыше трех миллионов рублей, после чего муж забрал все ее деньги.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что у Волочковой подозревают зависимость.
Женский форум 10
Звёзды , Видео , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов
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