Соседка и подруга Татьяны Овсиенко заявила, что гражданский муж звезды — бизнесмен Александр Меркулов — уже год спаивает певицу. По словам женщины, ситуация крайне плохая, ведь Овсиенко живет с трижды судимым мужчиной, который вытирает об нее ноги:

«Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!».

Подруга звезды рассказала, что каждый день на столе у Овсиенко стоит несколько бутылок дешевого шампанского. Почти все время Татьяна находится дома, а по вечерам выпивает с возлюбленным по бутылке суррогатного коньяка. Гражданский супруг отпускает исполнительницу только на корпоративы.

Как сообщает "Комсомольская правда", в 2019-м перед Новым годом Овсиенко заработала свыше трех миллионов рублей, после чего муж забрал все ее деньги.