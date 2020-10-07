Королева рассказала, как Тарзан спас ее от смерти 

Наташа Королева и Сергей Глушко начали встречаться в начале нулевых, поженились в 2003-м уже после рождения сына Архипа. Долгие годы пара считалась образцовой среди других звездных семей. Но недавний слух об измене Тарзана сильно огорчил всех поклонников четы. А вот хейтеры уже потирали руки в ожидании развода звезд. Однако певица отнеслась к произошедшему неоднозначно. Она считает, что долгие годы их брака не перечеркнуть просто так, ведь между ними было и плохое, и хорошее, и моменты счастья, и минуты отчаяния. Артистка давно поняла, что дорога своему мужу. Много лет назад произошел один показательный случай. Наташа Королева с мужем

«Я чуть не погибла на Волге — меня выбросил катер. И вот после этой аварии я поняла, что Серега — это тот человек, который будет рядом до последнего, до конца. Как он меня спасал, находился трое суток со мной в реанимации, менял мне судно, мыл меня. Я была на грани жизни и смерти. Меня выкинуло прямо из лодки. Он меня доставал со дна, откачивал. Это был переломный момент в наших отношениях»,

— вспомнила Королева. Говоря о ситуации с недавней изменой Тарзана, Королева сокрушается лишь об одном: зачем стриптизер привел женщин к ним в квартиру.

К слову, она не исключает, что все могли намеренно подстроить недоброжелатели.

«Он сделал в этой истории две большие ошибки. Договорился о приезде к нам домой, хоть мы в этой квартире и не живем. И второе — когда он открыл дверь, там стояли две Венеры, одна из которых точно на Венеру не тянула, тут-то надо было девочек отправлять. Но он нюх потерял. За двадцать лет не терял, а тут потерял. «Ну пришли телки, ну давайте чаю попьем». Все остальное делалось по плану строго намеченному. Кем — не знаю»,

— отметила Королева в шоу «Осторожно, Собчак!».