У Анохиной обнаружили опухоль 

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У телеведущей Айзы Анохиной обнаружили опухоль в желудке. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам бывшей супруги Гуфа, она решила заняться своим здоровьем: сдала анализы, сделала УЗИ и КТ. В итоге, в желудке у Анохиной нашли странное образование.

"Вышла из больницы в слезах. Сердце слабое стало, говорят нельзя нервничать […] В желудке какое-то образование", — написала телеведущая.

Она добавила, что теперь ей предстоит операция.