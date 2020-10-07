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У Анохиной обнаружили опухоль 

Анастасия Иванова 4 часа назад
У телеведущей Айзы Анохиной обнаружили опухоль в желудке. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
По словам бывшей супруги Гуфа, она решила заняться своим здоровьем: сдала анализы, сделала УЗИ и КТ. В итоге, в желудке у Анохиной нашли странное образование.

"Вышла из больницы в слезах. Сердце слабое стало, говорят нельзя нервничать […] В желудке какое-то образование", — написала телеведущая.

Она добавила, что теперь ей предстоит операция.

"Я, как настоящий мужик, после слез словила злость и наломала дров. В общем, я собралась и готова пройти и этот этап своей жизни", — заключила Анохина.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Щербаков прервал молчание после новостей о болезни.
Звёзды , Видео , Айза Анохина
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