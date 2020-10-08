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Семенович рассказала о симптомах коронавируса 

Teleprogramma.pro и ещё 11 3 часа назад
Семенович рассказала о симптомах коронавируса
Фото: Teleprogramma.pro
Заразившаяся CoViD-19 певица Анна Семенович решила подробнее рассказать своим поклонникам о симптомах заболевания. Правда, для этого 40-летняя артистка выбрала обнаженную фотографию из ванной. Для привлечения большего внимания к проблеме, стоит полагать.

«Следите за вкусовыми рецепторами и обонянием, если вы перестаете чувствовать запах, это первый признак заболевания, — пишет звезда. — У меня была головная боль и очень воспаленные глаза, не могла переносить яркий свет».

Артистка посоветовала поклонникам укреплять иммунитет и принимать витамины C, D и цинк — для профилактики. Всегда позитивная Анна уверена, что россияне победят новую заразу.
Тем временем, по официальным данным на 8 октября, число активных случаев заболевания коронавирусом в России выросло до 235 тысяч. В сутки по стране опять регистрируют более 10 тысяч новых заболевших. Суммарное число умерших от инфекции перевалило за 22 тысячи человек.
Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как принимать определенные витамины или препараты, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.
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Звёзды , Анна Семенович
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