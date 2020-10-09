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Любовница Тарзана подала на него в суд и обвинила в нанесении травм 

Lenta.ru и ещё 8 4 часа назад
Любовница Тарзана подала на него в суд
Фото: Lenta.ru
Актриса Анастасия Шульженко подала гражданский иск к бывшему любовнику, стриптизеру Сергею Глушко, известному как Тарзан. Об этом рассказал адвокат артистки Вадим Лялин, передает РЕН ТВ.
По словам защитника Шульженко, актриса получила травмы во время встречи с ответчиком. Он не уточнил, кто именно нанес артистке травмы:

«Встретились, произошла ссора, закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение».

«Стоит задача привлечь к ответственности за содеянное и сделать так, чтобы человек не отвечал за то, чего не совершал»,

— объяснил Лялин.
В сентябре стало известно, что пока супруга Тарзана Наташа Королева отдыхала на южном курорте, тот провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. В интервью телеведущей Ксении Собчак Тарзан и Наташа Королева подробно рассказали о сложившейся ситуации и шантаже. Тарзан заявил, что «это была заранее спланированная акция». Шульженко, в свою очередь, сообщила о страхе за свою жизнь из-за ревности Королевой.
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Звёзды , Другое , Анастасия Шульженко , Ксения Собчак , Наташа Королева , Сергей Глушко , РЕН ТВ
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