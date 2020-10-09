Любовница Тарзана подала на него в суд

Актриса Анастасия Шульженко подала гражданский иск к бывшему любовнику, стриптизеру Сергею Глушко , известному как Тарзан. Об этом рассказал адвокат артистки Вадим Лялин, передает РЕН ТВ.

По словам защитника Шульженко, актриса получила травмы во время встречи с ответчиком. Он не уточнил, кто именно нанес артистке травмы:

«Встретились, произошла ссора, закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение».

«Стоит задача привлечь к ответственности за содеянное и сделать так, чтобы человек не отвечал за то, чего не совершал»,

— объяснил Лялин.